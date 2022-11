Wollen die 0:5-Hinspielklatsche gegen den FSV Fernwald mit Niclas Mohr (M.) vergessen machen: Die Steinbacher um Nico Müller (l.) und Marcel Georg (r.). (© Peter Froese)

TSV Steinbach II und die Mission Wiedergutmachung Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist wartet weiter auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Dass der kommende Gegner FSV Fernwald ungute Hinspiel-Erinnerungen weckt, hilft da nur bedingt +++

HAIGER-STEINBACH - Wie lange kann es sich Fußball-Hessenligist TSV Steinbach II noch leisten, die Chance, den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen, ungenutzt zu lassen? Mit einem Heimsieg über Rot-Weiß Walldorf hätte der Neuling zur Konkurrenz aufschließen können. Was passierte, war nichts anderes, als das alte Lied. Wieder besaß die Steinbacher "Zweite" reichlich Tormöglichkeiten, war am Ende aber zweiter Sieger. Am Sonntag (15 Uhr) erwarten die Schützlinge des Trainerduos Maik Six und Pierre Bellinghausen den FSV Fernwald.