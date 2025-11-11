TSV Steinbach II trotzt früher Roter Karte bei 2:5 in Walluf

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Walluf. Obwohl ab der vierten Minute in Unterzahl, hat der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte bei der SG Walluf eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. Am Ende unterlag die Regionalliga-Reserve jedoch deutlich mit 2:5 (1:3).