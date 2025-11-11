 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Für Steinbachs Jan Wontka (l., hier gegen Breidenbachs Viktor Vielwock) war der Einsatz in Walluf schon vorbei, kaum dass er angefangen hatte. (Archivfoto) © Lars Hinter
TSV Steinbach II trotzt früher Roter Karte bei 2:5 in Walluf

Teaser VL MITTE: +++ Bereits ab der vierten Minute muss die Reserve des TSV Steinbach Haiger in Unterzahl agieren. In der Folge schlägt sich der Fußball-Verbandsligist dennoch wacker +++

Walluf. Obwohl ab der vierten Minute in Unterzahl, hat der TSV Steinbach II in der Fußball-Verbandsliga Mitte bei der SG Walluf eine bemerkenswerte Leistung gezeigt. Am Ende unterlag die Regionalliga-Reserve jedoch deutlich mit 2:5 (1:3).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

