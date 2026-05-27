 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligavorschau

TSV Steinbach II trifft auf die SG Walluf

Teaser VL MITTE: +++ Abschließender Spieltag in der Fußball-Verbandsliga: Der TSV Steinbach II empfängt am Donnerstag die SG Walluf zum Flutlichtspiel +++

von Redaktion · Heute, 17:29 Uhr · 0 Leser
– Foto: Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
SG Walluf

Haiger. Noch einmal unter Flutlicht, noch einmal vor eigenem Publikum spielen, noch einmal mit dem Anspruch, den starken Schlussspurt zu bestätigen: In einem vorgezogenen Spiel des letzten Spieltages in der Fußball-Verbandsliga Mitte empfängt der TSV Steinbach II am Donnerstag um 20 Uhr die SG Walluf.

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