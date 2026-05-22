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Ligavorschau
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TSV Steinbach II: Teamgefühl sorgt für Rückrundenhoch
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga spielt der TSV Steinbach II eine starke Rückrunde. Trainer Niklas Karcher und Spieler Kim Bellinghausen blicken auf die Entwicklung zurück +++
Haiger. Der formstarke TSV Steinbach II will seinen Lauf auch im Saisonendspurt der Fußball-Verbandsliga Mitte fortsetzen. Am Pfingstsamstag (13.30 Uhr) gastiert die Elf von Trainer Niklas Karcher im vorletzten Spiel beim Schlusslicht und designierten Absteiger FC Germania Okriftel. Die Steinbacher reisen mit breiter Brust an: Zuletzt gelang ein 3:1-Erfolg beim FV Biebrich, seit acht Spielen ist der TSV II ungeschlagen, sieben davon wurden gewonnen.