TSV Steinbach II stoppt in Unterzahl Hadamars Siegsträhne

Haiger-Rodenbach. Für Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II hat es im Heimspiel gegen Rot-Weiß Hadamar nur zu einem 1:1 (0:1)-Remis gereicht. Da die Gastgeber aber 30 Minuten lang in Unterzahl agieren mussten, dürfen sie den Zähler gegen die Mannschaft der Stunde als Erfolg verbuchen.