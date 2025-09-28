 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Steinbachs Julian Spies (l.) und Hadamars Brooklyn Wölfinger liefern sich insbesondere im zweiten Abschnitt einen packenden Kampf. © Björn Franz
TSV Steinbach II stoppt in Unterzahl Hadamars Siegsträhne

Teaser VL MITTE: +++ In einem spannenden Verbandsliga-Duell trotzt der TSV Steinbach II dem Favoriten aus Hadamar ein Unentschieden ab. Coach Niklas Karcher lobt die Disziplin seiner Elf +++

Haiger-Rodenbach. Für Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II hat es im Heimspiel gegen Rot-Weiß Hadamar nur zu einem 1:1 (0:1)-Remis gereicht. Da die Gastgeber aber 30 Minuten lang in Unterzahl agieren mussten, dürfen sie den Zähler gegen die Mannschaft der Stunde als Erfolg verbuchen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 028.9.2025, 21:14 Uhr
RedaktionAutor