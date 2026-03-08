Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Steinbach II stoppt gegen Waldbrunn den Negativlauf
Teaser VL MITTE: +++ Jubel bei Steinbach II: Nach vier Niederlagen in Serie gelingt ein erlösender Sieg gegen Waldbrunn. Effizienz, ein neues Gesicht und ein alter Bekannter sind dabei entscheidend +++
HAIGER-STEINBACH. Nach vier Pleiten am Stück hat sich Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg über den FC Waldbrunn gelang der Reserve des Regionalligisten im elften Heimspiel der vierte Sieg.