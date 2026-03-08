 2026-03-05T07:49:35.839Z

Ligabericht

TSV Steinbach II stoppt gegen Waldbrunn den Negativlauf

Teaser VL MITTE: +++ Jubel bei Steinbach II: Nach vier Niederlagen in Serie gelingt ein erlösender Sieg gegen Waldbrunn. Effizienz, ein neues Gesicht und ein alter Bekannter sind dabei entscheidend +++

Heute, 20:50 Uhr
Steinbachs Benit Dinaj (l.) erlöst seine Farben und steht weiter ganz weit oben in der Torjägerliste. © Björn Franz
HAIGER-STEINBACH. Nach vier Pleiten am Stück hat sich Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II Luft im Abstiegskampf verschafft. Mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg über den FC Waldbrunn gelang der Reserve des Regionalligisten im elften Heimspiel der vierte Sieg.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.