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Ligabericht
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TSV Steinbach II schnell erholt von erster Saisonniederlage
Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II feiert einen 6:1-Kantersieg gegen SG Obbornhofen/Bellersheim. Trainer Strotmann sieht trotz des Erfolgs Verbesserungspotenzial in mehreren Bereichen +++
HAIGER-RODENBACH. In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der TSV Steinbach Haiger II seine erste Saisonniederlage unter der Woche gut weggesteckt. Am Sonntag siegte die Regionalligareserve zu Hause gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim auch in der Höhe verdient mit 6:1 (4:0).