 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligabericht

TSV Steinbach II schnell erholt von erster Saisonniederlage

Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II feiert einen 6:1-Kantersieg gegen SG Obbornhofen/Bellersheim. Trainer Strotmann sieht trotz des Erfolgs Verbesserungspotenzial in mehreren Bereichen +++

von Redaktion · Heute, 19:49 Uhr · 0 Leser
Trotz zweier Tore beim 6:1-Erfolg Marcel Kuhlmann (am Ball) und seine Steinbacher Kollegen den Trainer nicht zufrieden stimmen. © Björn Franz
Trotz zweier Tore beim 6:1-Erfolg Marcel Kuhlmann (am Ball) und seine Steinbacher Kollegen den Trainer nicht zufrieden stimmen. © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
SG O/B

HAIGER-RODENBACH. In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der TSV Steinbach Haiger II seine erste Saisonniederlage unter der Woche gut weggesteckt. Am Sonntag siegte die Regionalligareserve zu Hause gegen die SG Obbornhofen/Bellersheim auch in der Höhe verdient mit 6:1 (4:0).

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.