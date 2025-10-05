 2025-10-02T08:44:29.515Z

Nur vom Punkt war es Steinbach II in Wiesbaden in Person von Benit Dinaj vergönnt, einen Treffer zu erzielen. (Archivfoto) © Björn Franz
TSV Steinbach II scheitert in Wiesbaden an sich selbst

Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II unterliegt trotz dominanter Spielweise beim SV Wiesbaden. Ein früher Bock, ein umstrittener Freistoß und fehlende Konsequenz führen zur unnötigen Niederlage +++

Wiesbaden. Der TSV Steinbach II hat sich am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim SV Wiesbaden mit 1:2 (0:1) geschlagen geben müssen. Trotz spielerischer Überlegenheit über weite Strecken des Spiels blieb der Ertrag aus. „Wir haben insgesamt nicht viel zugelassen, aber zu wenig aus unseren Aktionen gemacht“, resümierte TSV-Trainer Niklas Karcher nach Schlusspfiff.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

