TSV Steinbach II scheitert in Wiesbaden an sich selbst
Teaser VL MITTE: +++ Der TSV Steinbach II unterliegt trotz dominanter Spielweise beim SV Wiesbaden. Ein früher Bock, ein umstrittener Freistoß und fehlende Konsequenz führen zur unnötigen Niederlage +++
Wiesbaden. Der TSV Steinbach II hat sich am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim SV Wiesbaden mit 1:2 (0:1) geschlagen geben müssen. Trotz spielerischer Überlegenheit über weite Strecken des Spiels blieb der Ertrag aus. „Wir haben insgesamt nicht viel zugelassen, aber zu wenig aus unseren Aktionen gemacht“, resümierte TSV-Trainer Niklas Karcher nach Schlusspfiff.