 2026-08-12T04:46:12.593Z

Ligabericht

TSV Steinbach II gibt sich FC Ederbergland knapp geschlagen

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der TSV Steinbach II den Traumstart in die Saison verpasst. Gegen den FC Ederbergland kassieren die Mannen vom Haarwasen zu viele Gegentore +++

von Redaktion · Heute, 11:56 Uhr · 0 Leser
Sein Doppelpack kommt zu spät für den TSV Steinbach Haiger II: Benit Dinaj und sein Team verlieren 3:4 gegen den FC Ederbergland. © Björn Franz
Sein Doppelpack kommt zu spät für den TSV Steinbach Haiger II: Benit Dinaj und sein Team verlieren 3:4 gegen den FC Ederbergland. © Björn Franz

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Haiger. Aus dem möglichen Traumstart wurde ein Frusterlebnis: Der Express hat eine erste Delle bekommen. Nach zwei Siegen zum Auftakt hat Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II gegen den FC Ederbergland mit 3:4 (1:1) verloren.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.