Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
TSV Steinbach II gibt sich FC Ederbergland knapp geschlagen
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der TSV Steinbach II den Traumstart in die Saison verpasst. Gegen den FC Ederbergland kassieren die Mannen vom Haarwasen zu viele Gegentore +++
Haiger. Aus dem möglichen Traumstart wurde ein Frusterlebnis: Der Express hat eine erste Delle bekommen. Nach zwei Siegen zum Auftakt hat Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II gegen den FC Ederbergland mit 3:4 (1:1) verloren.