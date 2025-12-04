 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligabericht
TSV Steinbach II gewinnt Flutlicht-Derby gegen SF/BG Marburg

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat die Regionalliga-Reserve aus dem Lahn-Dill-Kreis den längeren Derby-Atem. Gegen die SF/BG Marburg steht hinten endlich mal wieder die Null +++

Haiger-Steinbach. Im Verbandsliga-Mittelhessenderby zwischen dem TSV Steinbach II und den SF/BG Marburg beendeten die Gastgeber ihre jüngste Gegentorflut. Die Reserve des Fußball-Regionalligisten behielt mit 2:0 (1:0) die Oberhand.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

