Ligabericht
– Foto: Björn Franz
TSV Steinbach II gewinnt Flutlicht-Derby gegen SF/BG Marburg
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat die Regionalliga-Reserve aus dem Lahn-Dill-Kreis den längeren Derby-Atem. Gegen die SF/BG Marburg steht hinten endlich mal wieder die Null +++
Haiger-Steinbach. Im Verbandsliga-Mittelhessenderby zwischen dem TSV Steinbach II und den SF/BG Marburg beendeten die Gastgeber ihre jüngste Gegentorflut. Die Reserve des Fußball-Regionalligisten behielt mit 2:0 (1:0) die Oberhand.