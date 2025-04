TSV Steinbach II geht unter und verärgert den Trainer

Meissner-Weidenhausen. Frustrierender Ausflug ins „Frau-Holle-Land“: Der TSV Steinbach Haiger II hat am Samstag in der Fußball-Hessenliga beim SV Weidenhausen nach einer ganz schwachen Vorstellung verdient mit 0:5 (0:3) verloren. Die personell gebeutelte Regionalligareserve ist derzeit wahrlich nicht zu beneiden. „Wäre nicht die U 19-Partie kurzfristig verlegt worden, hätten wir wohl keine Mannschaft stellen können. So wie heute geht es aber nicht. Bei einigen klaffen Anspruch und Leistung ziemlich weit auseinander“, war Trainer „Benni“ Bender angefressen.