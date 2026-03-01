 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

TSV Steinbach II erwischt einen gebrauchten Tag

Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist bekommt die Heimstärke des TuS Dietkirchen zu spüren. Der Trainer ist vor allem über eine Sache traurig +++

von Redaktion · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
Bedient: Niklas Karcher, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Limburg-Dietkirchen . Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II vergeigt den Restrundenstart durch eine 0:4 (0:1)-Niederlage beim TuS Dietkirchen. Aus den fünf Zählern Vorsprung auf das Kellerkind sind damit nur noch zwei geblieben.

