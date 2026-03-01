Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
TSV Steinbach II erwischt einen gebrauchten Tag
Teaser VL MITTE: +++ Der Fußball-Verbandsligist bekommt die Heimstärke des TuS Dietkirchen zu spüren. Der Trainer ist vor allem über eine Sache traurig +++
Limburg-Dietkirchen . Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II vergeigt den Restrundenstart durch eine 0:4 (0:1)-Niederlage beim TuS Dietkirchen. Aus den fünf Zählern Vorsprung auf das Kellerkind sind damit nur noch zwei geblieben.