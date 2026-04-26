 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

TSV Steinbach II bleibt in blendender Verfassung

Teaser VL MITTE: +++ Wie gut der Fußball-Verbandsligist aktuell ist, hat nun das Kellerkind SV Wiesbaden zu spüren bekommen. Gegen die Landeshauptstädter lässt es Steinbach II sechsmal klingeln +++

von Redaktion · Heute, 20:57 Uhr · 0 Leser
Kann mit seinem Team mehr als zufrieden sein: Niklas Karcher, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II. © Jens Schmidt
Kann mit seinem Team mehr als zufrieden sein: Niklas Karcher, Trainer des Fußball-Verbandsligisten TSV Steinbach II. © Jens Schmidt

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
SV Wiesbaden

Haiger-Steinbach . Nach mittelprächtiger erster Halbzeit hat Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II ein Feuerwerk abgebrannt. Am Ende gewann der formstarke Gastgeber auch der Höhe nach leistungsgerecht mit 6:0 (1:0) gegen Kellerkind SV Wiesbaden.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.