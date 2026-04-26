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Ligabericht
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TSV Steinbach II bleibt in blendender Verfassung
Teaser VL MITTE: +++ Wie gut der Fußball-Verbandsligist aktuell ist, hat nun das Kellerkind SV Wiesbaden zu spüren bekommen. Gegen die Landeshauptstädter lässt es Steinbach II sechsmal klingeln +++
Haiger-Steinbach . Nach mittelprächtiger erster Halbzeit hat Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II ein Feuerwerk abgebrannt. Am Ende gewann der formstarke Gastgeber auch der Höhe nach leistungsgerecht mit 6:0 (1:0) gegen Kellerkind SV Wiesbaden.