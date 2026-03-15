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Ligabericht
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TSV Steinbach II betreibt beim FC Ederbergland Chancenwucher
Teaser VL MITTE: +++ „Ein geiles Verbandsligaspiel“, das für die Fußballer des TSV Steinbach Haiger II jedoch ernüchternd endet: An der Eder verliert die Karcher-Elf knapp – weil ihr eine Sache abgeht +++
Allendorf (Eder). Was simpel klingt, begleitet Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II regelmäßig durch die letzten Partien. Stimmt die Chancenverwertung, dann gewinnen die Schützlinge von Trainer Niklas Karcher, wie beim 2:0 der Vorwoche gegen den FC Waldbrunn. Stimmt sie nicht, dann folgen meist Niederlagen, wie jetzt beim 0:1 als Gast des FC Ederbergland.