TSV Steinbach II betreibt beim FC Ederbergland Chancenwucher Teaser VL MITTE: +++ „Ein geiles Verbandsligaspiel“, das für die Fußballer des TSV Steinbach Haiger II jedoch ernüchternd endet: An der Eder verliert die Karcher-Elf knapp – weil ihr eine Sache abgeht +++ von Redaktion · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser

Oguzhan Aysel (r.) und der TSV Steinbach Haiger II vergeben in der Fußball-Verbandsliga beim FC Ederbergland zu viele Chancen und unterliegen am Ende knapp mit 0:1. (Archivfoto) © Björn Franz

Allendorf (Eder). Was simpel klingt, begleitet Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II regelmäßig durch die letzten Partien. Stimmt die Chancenverwertung, dann gewinnen die Schützlinge von Trainer Niklas Karcher, wie beim 2:0 der Vorwoche gegen den FC Waldbrunn. Stimmt sie nicht, dann folgen meist Niederlagen, wie jetzt beim 0:1 als Gast des FC Ederbergland.