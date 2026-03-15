 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

TSV Steinbach II betreibt beim FC Ederbergland Chancenwucher

Teaser VL MITTE: +++ „Ein geiles Verbandsligaspiel“, das für die Fußballer des TSV Steinbach Haiger II jedoch ernüchternd endet: An der Eder verliert die Karcher-Elf knapp – weil ihr eine Sache abgeht +++

von Redaktion · Heute, 21:38 Uhr · 0 Leser
Oguzhan Aysel (r.) und der TSV Steinbach Haiger II vergeben in der Fußball-Verbandsliga beim FC Ederbergland zu viele Chancen und unterliegen am Ende knapp mit 0:1. (Archivfoto) © Björn Franz
Oguzhan Aysel (r.) und der TSV Steinbach Haiger II vergeben in der Fußball-Verbandsliga beim FC Ederbergland zu viele Chancen und unterliegen am Ende knapp mit 0:1. (Archivfoto) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Ederbergland

Allendorf (Eder). Was simpel klingt, begleitet Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach II regelmäßig durch die letzten Partien. Stimmt die Chancenverwertung, dann gewinnen die Schützlinge von Trainer Niklas Karcher, wie beim 2:0 der Vorwoche gegen den FC Waldbrunn. Stimmt sie nicht, dann folgen meist Niederlagen, wie jetzt beim 0:1 als Gast des FC Ederbergland.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.