TSV Steinbach Haiger vs. Kickers Offenbach ist abgesagt

RL SÜDWEST: +++ Der für Samstag geplante Restrunden-Auftakt in der Fußball-Regionalliga Südwest fällt der Witterung zum Opfer. Was der TSV Steinbach Haiger zur Absage mitteilt +++

Zu viel Schnee am Haarwasen sorgt für die Absage des Restrunden-Auftakts der Fußball-Regionalliga Südwest zwischen dem TSV Steinbach Haiger und Kickers Offenbach. © Björn Franz
Haiger-Steinbach. Spielverderber Schnee, werden sich die Verantwortlichen des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger denken. Denn die weiße Pracht, die aktuell das Sportzentrum am Haarwasen noch voll im Griff hat, sorgt gleich zu Beginn des neuen Spieljahres für die erste Absage: Der mit Spannung erwartete Restrunden-Auftakt zwischen dem TSV und Kickers Offenbach am Samstag fällt witterungsbedingt flach. Das teilte der Verein aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis am Freitagnachmittag mit.

Spiel des TSV Steinbach Haiger nach Platzbegehung abgesagt

Aufgrund von massiven Schneefällen und Minusgraden in dieser Woche, so heißt es in der Mitteilung, wurde in Rücksprache mit der RLSW Regionalliga Südwest GmbH eine Platzbegehung in Haiger am Freitagmittag angesetzt. Diese ergab, dass der Platz aktuell unbespielbar ist. Zudem sind das Stadionumfeld und die Parkplätze stark durch die Witterung betroffen. Dadurch sind Anreise und Austragung auch für die Zuschauer zu gefährlich. Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der Nachholtermin wird zeitnah von der Liga angesetzt und bekanntgegeben.

