TSV Steinbach Haiger vs. Kickers Offenbach ist abgesagt

Aufgrund von massiven Schneefällen und Minusgraden in dieser Woche, so heißt es in der Mitteilung, wurde in Rücksprache mit der RLSW Regionalliga Südwest GmbH eine Platzbegehung in Haiger am Freitagmittag angesetzt. Diese ergab, dass der Platz aktuell unbespielbar ist. Zudem sind das Stadionumfeld und die Parkplätze stark durch die Witterung betroffen. Dadurch sind Anreise und Austragung auch für die Zuschauer zu gefährlich. Alle bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Der Nachholtermin wird zeitnah von der Liga angesetzt und bekanntgegeben.