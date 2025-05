TSV Steinbach-Haiger: Vertrag von Levin D’Aloia wird aufgelöst

„Mit Ausblick auf die kommende Saison wurden auch Levin´s sportliche Perspektiven offen erörtert. Für mehr und regelmäßige Spielzeit, die für Levins sportliche Weiterentwicklung sehr wichtig ist, sehen wir für ihn bei einem anderen Verein bessere Möglichkeiten. Die Einigung ist für den Spieler und für den Verein daher eine sinnvolle und gute Lösung“, erklärt Giuseppe Lepore. Der Geschäftsführer Sport des TSV Steinbach Haiger führt fort: „Wir wünschen Levin für seine private wie berufliche Zukunft alles Gute“.

Der 19-Jährige wechselte im Sommer 2023 aus der Jugend des SC Paderborn zum TSV Steinbach Haiger II. Für die Zweitvertretung bestritt der Linksverteidiger insgesamt 45 Partien (2 Tore, 6 Assists) in Verbandsliga Mitte (26) und LOTTO Hessenliga (19). Die guten Leistungen in der ersten Saison wurden mit einem Vertrag in der Regionalliga Südwest – Mannschaft belohnt. Dort bestritt Levin D’Aloia in zwei Jahren insgesamt elf Pflichtspiele.