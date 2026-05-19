TSV Steinbach Haiger verpflichtet Levin Müller

– Foto: TSV Steinbach

„Die Gespräche mit Levin und seinem Berater waren top. Ich freue mich, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat, da er auch einige Anfragen aus der Regionalliga West hatte. Er hat eine gute Ausbildung bei Borussia Dortmund genossen. In Wuppertal hat er die ganze Zeit auf der Außenbahn gespielt, wir planen ihn aber auch für das Zentrum ein. Levin ist ein sehr kreativer Spieler, beidfüßig, technisch stark und hat großes Entwicklungspotenzial. Seine Art und Weise Fußball zu spielen passt sehr gut zu unserer Spielidee. Er wird hier die Zeit bekommen, um sich bei uns weiterzuentwickeln“, sagt Sportdirektor Joseph Laumann über den Neuzugang des TSV Steinbach Haiger.

Der beidfüßig technisch stark veranlagte 23-Jährige ist sowohl zentral in der Verteidigung, als auch auf beiden Außenbahnen defensiv und wie offensiv einsetzbar. In seinen zwei Spielzeiten an der Wupper, absolvierte der gebürtige Dortmunder 64 Pflichtspiele. Dem 1,87 Meter-Mann gelangen in dieser Zeit zwei Tore und sieben Vorlagen.