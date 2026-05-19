TSV Steinbach Haiger verpflichtet Levin Müller

„Die Gespräche mit Levin und seinem Berater waren top. Ich freue mich, dass es mit der Verpflichtung geklappt hat, da er auch einige Anfragen aus der Regionalliga West hatte. Er hat eine gute Ausbildung bei Borussia Dortmund genossen. In Wuppertal hat er die ganze Zeit auf der Außenbahn gespielt, wir planen ihn aber auch für das Zentrum ein. Levin ist ein sehr kreativer Spieler, beidfüßig, technisch stark und hat großes Entwicklungspotenzial. Seine Art und Weise Fußball zu spielen passt sehr gut zu unserer Spielidee. Er wird hier die Zeit bekommen, um sich bei uns weiterzuentwickeln“, sagt Sportdirektor Joseph Laumann über den Neuzugang des TSV Steinbach Haiger.
Der beidfüßig technisch stark veranlagte 23-Jährige ist sowohl zentral in der Verteidigung, als auch auf beiden Außenbahnen defensiv und wie offensiv einsetzbar. In seinen zwei Spielzeiten an der Wupper, absolvierte der gebürtige Dortmunder 64 Pflichtspiele. Dem 1,87 Meter-Mann gelangen in dieser Zeit zwei Tore und sieben Vorlagen.
Levin Müller stammt aus der Jugend des SC Obersprockhövel. Anschließend spielte er in der Jugend von Borussia Dortmund, bevor er zur TSG Sprockhövel wechselte. 2024 führte der Weg des flexibel einsetzbaren Akteurs zum Wuppertaler SV.
„Ich freue mich sehr beim TSV unterschrieben zu haben. Die guten Gespräche mit den Verantwortlichen und die Qualität der Mannschaft waren für mich ausschlaggebend für eine Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, unter Top-Bedingungen und einem ruhigen Umfeld sportlich und menschlich weiterzuentwickeln“, sagt Müllerzu seiner neuen Aufgabe im nördlichen Lahn-Dill-Kreis.