TSV Steinbach Haiger verpflichtet Defensivspieler aus München

„Deniz hat als junger Spieler bereits viel Erfahrung vor allem in der Regionalliga gesammelt und zeichnet sich als Innenverteidiger durch robustes Zweikampfverhalten, Passgenauigkeit, kluges Stellungs- und Aufbauspiel sowie durch seine Kopfballstärke aus. In den geführten Gesprächen hinterließ Deniz zudem einen sehr guten persönlichen Eindruck. Deniz wird dazu beitragen, unsere defensive Stabilität weiter zu verbessern“, sagt Steinbachs Geschäftsführer Sport, Giuseppe Lepore.

Der 22-Jährige spielte in der Jugend für den FC Bayern München und die SpVgg Unterhaching. Als 17-Jähriger absolvierte der 1,85 Meter-Mann bereits eine Partie in der 3. Liga. Am 1. Juli 2020 wurde Haimerl in der Partie gegen den FC Carl-Zeiss Jena (2:2) für den ehemaligen Steinbacher Jannik Bandowski eingewechselt. Noch in seiner Jugendzeit kamen vier weitere Spiele in der Regionalliga Bayern für die SpVgg Unterhaching dazu. Anschließend wechselte Deniz Haimerl zur FC Augsburg U23, wo er auf 49 weitere Einsätze in der Regionalliga Bayern kam. Im Sommer 2024 wechselte der Defensivakteur zu Türk Gücü München, wo er 15 Spiele mit drei Toren und einem Assist, bestritt.