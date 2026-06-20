TSV Steinbach Haiger verliert seinen Topscorer

„Mit Eros gewinnen wir einen absoluten Standardspezialisten“, wird Siegens Sportdirektor Nico Michaty auf der Homepage der Sportfreunde zitiert. „Er hat einen echten Zauberfuß, kennt die Region durch seine Zeit in Steinbach bestens und muss nicht umziehen“, so Michaty weiter.

Dacaj selbst lässt auf der Webseite verlautbaren: „Ich habe in Testspielen zwei Mal gegen die Sportfreunde gespielt und von Freunden, die in Siegen gespielt haben, nur Gutes gehört. Der Verein hat mit dem großen, schönen Stadion und den Fans einen besonderen Reiz. Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, vor dieser Kulisse zu spielen.“