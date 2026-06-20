 2026-06-19T10:19:57.353Z

Transfers

TSV Steinbach Haiger verliert seinen Topscorer

RL SÜDWEST: +++ Publikumsliebling und Topscorer Eros Dacaj verlässt Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger. Wohin es den 29-Jährigen zieht und was die Beteiligten sagen +++

von Redaktion/PM · Heute, 18:33 Uhr · 0 Leser
Wechselt zur neuen Saison von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger zu den Sportfreunden Siegen: Eros Dacaj (r.). © Björn Franz
Wechselt zur neuen Saison von Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger zu den Sportfreunden Siegen: Eros Dacaj (r.). © Björn Franz

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Eros Dacaj
Eros Dacaj

Siegen. Eros Dacaj kehrt Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger den Rücken und spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga West für die Sportfreunde Siegen. Die Verpflichtung des 29-jährigen Spielmachers gab der Club von Cheftrainer Boris Schommers auf seiner Webseite bekannt.

Beim TSV Steinbach Haiger zählte Dacaj in der abgelaufenen Runde zu den Leistungsträgern: In 33 Einsätzen gelangen ihm 25 Scorerpunkte – neun Tore und 16 Assists.

„Zauberfuß“ sagt TSV Steinbach Haiger adieu

„Mit Eros gewinnen wir einen absoluten Standardspezialisten“, wird Siegens Sportdirektor Nico Michaty auf der Homepage der Sportfreunde zitiert. „Er hat einen echten Zauberfuß, kennt die Region durch seine Zeit in Steinbach bestens und muss nicht umziehen“, so Michaty weiter.

Dacaj selbst lässt auf der Webseite verlautbaren: „Ich habe in Testspielen zwei Mal gegen die Sportfreunde gespielt und von Freunden, die in Siegen gespielt haben, nur Gutes gehört. Der Verein hat mit dem großen, schönen Stadion und den Fans einen besonderen Reiz. Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, vor dieser Kulisse zu spielen.“