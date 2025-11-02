TSV Steinbach Haiger verliert nach 2:0-Führung

– Foto: Björn Franz Photography

Vor 756 Zuschauern im Freiburger Dreisamstadion verliert der TSV Steinbach Haiger mit 2:3 gegen den SC Freiburg II. Nach 17 Minuten hatten die Gäste noch mit 2:0 geführt, gaben diese gute Ausgangslage aber, nicht zuletzt durch zwei Strafstöße, aus der Hand.

Die erste Halbzeit Der TSV Steinbach Haiger erwischte einen Traumstart. Obwohl Gwang-In Lee nach wenigen Sekunden noch freistehend neben das Tor geschossen hatte, gelang Leon Wirtz nur wenig später das 0:1 per sehenswertem Volley (2.). In der achten Minute musste der Freiburger Torwart eine Flanke von Jonas Singer, die Marvin Mika in der Mitte knapp verpasste, aus dem langen Eck fischen. Auch der nächste Knalleffekt gehörte dem TSV Steinbach Haiger, als Eros Dacaj eine Ecke direkt an die Latte schoss (12.). In der 17. Minute gelang Serkan Firat das 0:2. Gwang-In Lee hatte den Ball nach außen gespielt und Serkan Firat einen Schlenzer ins lange Eck platziert. Dort prallte das Leder vom Pfosten ins Tor. Der TSV Steinbach Haiger blieb mit der Führung im Rücken weiterhin mit dem Fuß auf dem Gaspedal, doch ein Schuss von Jonas Singer wurde gerade noch von einem Verteidiger abgewehrt (26.). Bis zum ersten gefährlichen Torschuss der Hausherren dauerte es 39 Minuten. Doch dann gelang auch direkt das 1:2. Eros Dacaj hatte Mateo Zelic bei einem Dribbling im Strafraum die Möglichkeit gegeben, den Kontakt mitzunehmen. Dies nutzte der Freiburger und holte einen Strafstoß heraus. Fabian Rüdlin verwandelte eiskalt zum Anschlusstreffer (40.). Steinbach reagierte selbstwusst. Marvin Mika schoss seinen Gegenspieler in bester Position an (42.) und Dominik Volkmer köpfte eine Ecke von Eros Dacaj aus kürzester Distanz denkbar knapp über die Latte (45.+1). Der Nackenschlag folgte in Minute 45 + 4. Die Gastgeber tauchten nach einem Doppelpass frei vor Jesper Heim auf. David Amegnaglo traf zum schmeichelhaften 2:2-Ausgleich für den Sportclub.

Die zweite Halbzeit Die erste gute Chance nach der Pause hatte Eros Dacaj, doch der Keeper hielt seinen Freistoß (54.). Beide Nachschüsse wurden von der Abwehr mit voller Leidenschaft abgewehrt. In der 72. Minute kam die Heimelf erstmals seit dem Ausgleichstreffer wieder gefährlich vor das Tor, doch der Abschluss von Leon Catak und drei Nachschüsse konnten von der Abwehr aus kürzester Distanz geblockt werden. Keine 120 Sekunden später dezimierte sich die U23 selbst. Der eingewechselte Kevin Founes kassierte Gelb (74.) und die Ampelkarte (76.) binnen weniger Minuten. Die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis waren jedoch nicht in der Lage aus der Überzahl Profit zu schlagen. Zwar zog Jonas Singer in der 80. Minute ab, scheiterte allerdings am Torwart. Auf der Gegenseite verhinderte der Schlussmann einen Treffer von Leon Catak (82.). Es folgte eine Chance für Tim Kircher, der am langen Pfosten aber keinen Druck hinter seinen Abschluss bekam (85.). Jesper Heim musste sich in der 87. Minute gegen einen Fernschuss von Junior Atemkeng gewaltig strecken. Die folgende Ecke köpfte Leon Catak aufs Tor. Wieder hielt Heim. Jack James bekam die Chance, den Abpraller ins Tor zu köpfen, wurde dabei jedoch von Jakob Pfahl getroffen. Erneut gab es Strafstoß für die Hausherren. Wieder trat Fabian Rüdlin an. Diesmal ahnte Jesper Heim zwar die Ecke, kam aber nicht an den präzisen Schuss heran. Damit hatte der Sportclub die Partie gedreht und musste in den sieben folgenden Minuten Nachspielzeit nur noch ein Mal zittern, doch Nick Galle köpfte neben das Tor (90. + 5). Somit gelang den Freiburgern ein 3:2-Heimsieg gegen eine Steinbacher Mannschaft, die das Spiel bereits vor der Pause hätte entscheiden können.