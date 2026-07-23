TSV Steinbach Haiger verliert Leistungsträger an Konkurrent

Haiger-Steinbach. Jetzt ging es doch ganz schnell: Jonas Singer verlässt den Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger auf eigenen Wunsch und schließt sich ab sofort Ligakonkurrent Eintracht Trier an. Das hat der Club aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Über die Ablösemodalitäten haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart“, heißt es dort weiter.