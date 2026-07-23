TSV Steinbach Haiger verliert Leistungsträger an Konkurrent

Haiger-Steinbach. Jetzt ging es doch ganz schnell: Jonas Singer verlässt den Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger auf eigenen Wunsch und schließt sich ab sofort Ligakonkurrent Eintracht Trier an. Das hat der Club aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. „Über die Ablösemodalitäten haben alle Seiten Stillschweigen vereinbart“, heißt es dort weiter.
Über den Wechselwunsch des 28-Jährigen hatte diese Redaktion berichtet. Auf der offensiven Außenbahn war Jonas Singer bei der Elf von Trainer Hüsni Tahiri über die vergangenen Jahre gesetzt gewesen. Der gebürtige Pirmasenser hatte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison mit zwölf Toren und neun Assists seine zahlenmäßig beste Runde beim TSV hingelegt. Der Vertrag von Singer wäre noch bis zum Sommer 2027 gelaufen.
An diesem Mittwoch hatte Joseph Laumann, Sportlicher Leiter beim TSV Steinbach, auf Nachfrage gesagt: „Jonas ist momentan krankgeschrieben. Er hat uns mitgeteilt, dass er den Verein verlassen möchte. Der Verlust würde uns sehr wehtun.“ Nun ist der Konjunktiv in Sachen Jonas Singer Geschichte.