TSV Steinbach Haiger verliert Generalprobe gegen TSG-Reserve

Zuzenhausen. Mit 3:4 hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger das letzte Testspiel der Vorbereitung bei der TSG Hoffenheim U23 verloren. Am Samstag, 15. Februar, steht nun das Hessenpokal-Viertelfinale gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Die Mittelhessen legten einen Blitzstart hin. Nach sieben Minuten führte der TSV nach Toren von Justin Steinkötter (3.) und Serkan Firat (7.) bereits mit 2:0. In der Folge kamen die Gastgeber jedoch besser ins Spiel. Nachdem Luka Duric (20., 37.) für den Ausgleich gesorgt hatte, drehte Hennes Behrens in der 45. Minute gänzlich die Partie.