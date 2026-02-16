TSV Steinbach Haiger verliert Generalprobe gegen Trier

Waldmohr. Der TSV Steinbach Haiger hat den Härtetest vor dem Start in die Regionalliga-Restrunde mit 0:2 (0:0) gegen Eintracht Trier verloren. Auf dem Rasenplatz in Waldmohr reichten dem Liga-Konkurrenten zwei Treffer in den ersten zwölf Minuten zum Erfolg gegen die Mittelhessen.
Eintracht Trier legte im Duell der Regionalligisten eine starke Anfangsviertelstunde hin. Tim Sausen (2.) und Sven König (12.) brachten den SVE mit 2:0 in Führung. Zudem traf Tim Sausen den Pfosten in der siebten Minute. Der TSV Steinbach Haiger fand erst mit einiger Verspätung in die Partie und konnte diese dann ausgeglichen gestalten. Ohne weitere Chancen ging es in die Pause.
Beide Mannschaften neutralisierten sich auch im zweiten Abschnitt, weshalb die Torhüter ohne weitere Beschäftigung blieben. Lediglich Tim Kircher zielte einmal zu hoch. Beim TSV musste der eingewechselte Maximilian Pronichev mit einer Gesichtsverletzung nach etwas über zehn Minuten schon wieder vom Feld genommen werden. Somit blieb es beim 2:0-Erfolg des SV Eintracht Trier.