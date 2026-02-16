TSV Steinbach Haiger verliert Generalprobe gegen Trier

Beide Mannschaften neutralisierten sich auch im zweiten Abschnitt, weshalb die Torhüter ohne weitere Beschäftigung blieben. Lediglich Tim Kircher zielte einmal zu hoch. Beim TSV musste der eingewechselte Maximilian Pronichev mit einer Gesichtsverletzung nach etwas über zehn Minuten schon wieder vom Feld genommen werden. Somit blieb es beim 2:0-Erfolg des SV Eintracht Trier.