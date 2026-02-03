TSV Steinbach Haiger verkauft sich beim Karlsruher SC teuer

Der KSC erwischte den besseren Start, vergab jedoch durch Shio Fukuda die erste Chance (4.). Der Japaner war es dann aber auch in der elften Minute, der sein Team mit 1:0 per Abstauber in Führung brachte. Gegen die Karlsruher Startelf, die sich vollständig aus dem Zweitliga-Kader zusammensetzte, brauchte der TSV Steinbach Haiger einige Zeit zur Eingewöhnung. Zudem musste Lukas Näpflein den Innenverteidiger Deniz Haimerl wegen Wadenproblemen nach dem Warm-Up ersetzen.