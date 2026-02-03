TSV Steinbach Haiger verkauft sich beim Karlsruher SC teuer

Karlsruhe. Eine ordentliche Leistung trotz Niederlage hat Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger am Sonntagvormittag gezeigt. Bei Zweitligist Karlsruher SC stand im Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit am Ende ein 2:4 aus Sicht der Elf von Trainer Hüsni Tahiri.
Der KSC erwischte den besseren Start, vergab jedoch durch Shio Fukuda die erste Chance (4.). Der Japaner war es dann aber auch in der elften Minute, der sein Team mit 1:0 per Abstauber in Führung brachte. Gegen die Karlsruher Startelf, die sich vollständig aus dem Zweitliga-Kader zusammensetzte, brauchte der TSV Steinbach Haiger einige Zeit zur Eingewöhnung. Zudem musste Lukas Näpflein den Innenverteidiger Deniz Haimerl wegen Wadenproblemen nach dem Warm-Up ersetzen.
In der 20. Minute erzielte der Regionalligist vermeintlich den Ausgleich, doch beim Treffer von Jonas Singer entschied der Schiedsrichter auf Abseits. 60 Sekunden später zielte Ole Käuper neben das Tor. Roko Simic tauchte in der 29. Minute frei vor Jesper Heim auf und traf zum 2:0. Wenig später schoss Eros Dacaj bei einem Freistoß etwas zu hoch (31.).
Dann ließ sich der KSC den Ball direkt nach dem Abstoß abluchsen. Serkan Firat bediente Gwang-In Lee, der zu Jonas Singer querlegte. Der Steinbacher musste anschließend nur noch zum 1:2 einschieben (31.). Nachdem Jesper Heim einen Freistoß entschärft hatte (39.), scheiterte Kevin Gleißner bei einer Riesenchance am Keeper (40.). Doch erneut war es der KSC, der im Anschluss traf: Roko Simic köpfte eine Ecke zum 3:1-Halbzeitstand ein (43.).
Beide Mannschaften begannen nun fleißig das Wechseln. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel hatte dann auch der eingewechselte Jakob Pfahl, der am Schlussmann scheiterte (48.). In der 53. Minute schlug der Zweitligist erneut eiskalt zu. Simic erzielte sein drittes Tor und erhöhte per Kopf auf 4:1 für den KSC. Quasi im Gegenzug traf Marvin Mika zum 2:4 aus Sicht der Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis.
Die letzte gute Chance der Partie hatte Karlsruhe in der 86. Minute, doch Kevin Ibrahim klärte die Situation, sodass die Test-Partie mit einem 4:2-Heimsieg des Zweitligisten endete. Der Südwest-Regionalligist zeigte trotzdem eine ansprechende Leistung, hatte aber bei einigen Schlüsselszenen etwas Pech.