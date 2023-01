– Foto: Timo Babic

TSV Steinbach Haiger testet auch in Würzburg RL SÜDWEST: +++ Nächstes Testspiel steht fest +++

Zu einem interessanten Testspiel kommt es am Mittwoch, 15. Februar 2023, wenn sich zwei Spitzenteams der Regionalliga-Staffeln Bayern und Südwest gegenüberstehen. Um 13 Uhr tritt der TSV Steinbach Haiger bei den Würzburger Kickers an. Ob im Stadion oder auf dem Trainingsplatz in Würzburg gespielt wird, steht aktuell noch nicht fest.

Die Mittelhessen hatten bereits vier Testspiele festgemacht, ehe dieser Vergleich mit dem Tabellenzweiten der Fußball-Regionalliga Bayern vereinbart wurde. Zusammen mit den Vergleichen bei Viktoria Aschaffenburg (11. Februar 2023) und der U23 des FSV Mainz 05 (18. Februar 2023) bildet das Spiel in Würzburg die vermeintlich optimale Vorbereitung auf die ersten beiden Auswärts-Pflichtspiele des TSV im Hessenpokal-Viertelfinale beim KSV Hessen Kassel (25. Februar 2023) und in der Liga bei Eintracht Trier (4. März 2023).