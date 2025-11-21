TSV Steinbach Haiger stellt wichtige Weichen für die Zukunft

„Wir freuen uns, durch die Vertragsverlängerungen die Zusammenarbeit mit Hüsni und Daniel fortsetzen zu können. Hüsni ist seit 2013 beim TSV und hat alle Stationen als Spieler, Betreuer und Trainer im Jugendbereich, der U23 und auch immer wieder beim Regionalligateam durchlaufen und sich stetig weiterentwickelt. Er kennt den Verein wie kaum ein anderer. Als Trainer im Seniorenbereich fördert er aktiv auch die Entwicklung unserer Jugendabteilung mit dem Ziel eigene Nachwuchstalente in die U23 und das Regionalligateam zu etablieren“, werden Andreas Engel und Roland Kring gemeinsam in der Mitteilung zitiert.