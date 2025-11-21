TSV Steinbach Haiger stellt wichtige Weichen für die Zukunft

Haiger. Wie der Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger mitteilt, hat er gleich drei wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Trainer Hüsni Tahiri hat die Zusage vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für den A-Lizenzlehrgang 2026 erhalten. Zudem verlängert der Chefcoach der Mannschaft aus dem nördlichen Dillkreis seinen Vertrag langfristig. Auch sein „Co“ Daniel Wilde bleibt dem TSV Steinbach Haiger über die Saison 2025/26 hinaus erhalten.
Hüsni Tahiri ist bereits seit 2013 in verschiedenen Funktionen beim Fußball-Regionalligisten tätig. Zuerst als Spieler in der Verbands-, Hessen- und Regionalliga. Später dann als Videoanalyst, Co-Trainer und aktuell als Übungsleiter der ersten Mannschaft. Zudem coachte der Wahl-Haigerer die U19 sowie die zweite Mannschaft der Steinbacher. Hüsni Tahiri bewarb sich in den vergangenen Jahren bereits mehrfach beim DFB um die Zulassung in den Trainerlehrgang zur A-Lizenz.
Diesmal bekam er aus Sicht des Clubs endlich die langersehnte Zulassung, die ihm die uneingeschränkte Cheftrainer-Tätigkeit in der Regionalliga Südwest ermöglicht. Der Lehrgang beginnt im Januar 2026 und wird sich in mehreren kurzen Präsenzphasen über das gesamte Kalenderjahr hinweg ziehen. Das Tagesgeschäft beim TSV Steinbach Haiger sei durch die Anpassungen der Durchführungsart des Lehrgangs deutlich weniger betroffen, als dies noch in der Vergangenheit der Fall gewesen sei, lässt der TSV verlauten.
Zudem wurde vom Verein, der aktuell trotz Verletzungssorgen nur drei Punkte Rückstand auf Herbstmeister SGV Freiberg hat, der Vertrag mit Daniel Wilde verlängert. Der 37-Jährige wird somit auch weiterhin mit Hüsni Tahiri und der Regionalliga-Mannschaft arbeiten.
„Wir freuen uns, durch die Vertragsverlängerungen die Zusammenarbeit mit Hüsni und Daniel fortsetzen zu können. Hüsni ist seit 2013 beim TSV und hat alle Stationen als Spieler, Betreuer und Trainer im Jugendbereich, der U23 und auch immer wieder beim Regionalligateam durchlaufen und sich stetig weiterentwickelt. Er kennt den Verein wie kaum ein anderer. Als Trainer im Seniorenbereich fördert er aktiv auch die Entwicklung unserer Jugendabteilung mit dem Ziel eigene Nachwuchstalente in die U23 und das Regionalligateam zu etablieren“, werden Andreas Engel und Roland Kring gemeinsam in der Mitteilung zitiert.
Die Vorstandsmitglieder ergänzen: „Er ist auch privat mit seiner Familie in Haiger verwurzelt. Insofern ist es nur konsequent die Zusammenarbeit fortzusetzen. Für uns war es selbstverständlich, dass wir Hüsni Tahiri seitens des Vereins bei der nunmehr erfolgreichen Teilnahme am Lehrgang zur Trainer A-Lizenz unterstützt haben und damit auch seine berufliche Entwicklung begleiten können.“
„Daniel kam nach einer Hospitation zur Saison 2024/25 zum TSV Steinbach und wir freuen uns, ebenfalls mit ihm die Zusammenarbeit fortführen zu können. Er leistet sehr gute Arbeit und hat sich auch sofort in unseren Verein integriert und wohlgefühlt. Für uns war es keine Frage, dass wir auch die Zusammenarbeit mit Daniel Wilde fortsetzen wollen“, betonen Kring und Engel. „Wir freuen uns, dass dies mit beiden Trainern nun frühzeitig geklappt hat.“
„Im 14. Jahr in einem Verein zu arbeiten, ist kein Zufall. Es sind die Menschen, die Werte und das Vertrauen, die uns schon so lange verbinden. Danke an den Verein und den Vorstand für die Chance, meinen Weg beim TSV Steinbach Haiger weiterzugehen“, sagt Hüsni Tahiri.