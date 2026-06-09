TSV Steinbach Haiger nimmt Bleron Krasniqi unter Vertrag

– Foto: Björn Franz Photography

„Ich freue mich auf jeden Fall, dass sich Bleron für uns entschieden hat. Er hatte sicherlich die Möglichkeit, in Österreich zu bleiben, wollte jedoch gerne den Schritt wieder zurück nach Deutschland wagen. Wir konnten ihm eine gute Plattform aufzeigen, wo er sich nochmal weiterentwickeln und die nächsten Schritte gehen kann. Bleron ist ein technisch sehr starker Spieler, ein guter Dribbler, sehr laufstark vor allem. Im letzten Drittel ist er der Typ Straßenzocker. Das wird uns auf jeden Fall gut tun. Er kann immer jemand sein, der im letzten Drittel den Unterschied machen kann, darauf freuen wir uns. Bleron wird unsere neue Nummer zehn und wir erhoffen uns von ihm sehr, sehr viel“, sagt Sportdirektor Jo Laumann.

Bleron Krasniqi stammt aus Ferizaj (Kosovo) und ist im Mai 24 Jahre alt geworden. Der flexible Offensivspieler kam in acht Jahren beim FC Schalke 04 zu einem Einsatz in der 2. Bundesliga gegen den Hamburger SV. Dazu kommen 29 Spiele in Österreichs 2. Bundesliga (5 Tore, 3 Assists), sowie acht Einsätze in der 1.Liga der Slowakei für den FC Tatran Presov. Für die U23 des FC Schalke 04 und den Berliner AK absolvierte der ehemalige U21-Nationalspieler des Kosovo insgesamt 68 Regionalliga-Spiele (10 Tore, 2 Vorlagen). Bleron Krasniqi ist 1,84 Meter groß und kann sowohl zentral im Mittelfeld, als auch auf beiden Flügeln spielen.