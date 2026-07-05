TSV Steinbach Haiger mit einer Nullnummer im Testspiel

Lohra-Weipoltshausen. Aus einem Blitzturnier wurde ein direktes Duell: Da die TSG Wieseck abgesagt hatte, spielte Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger nur eine Begegnung – und das wie geplant gegen den Hessenligisten VfB Marburg. Nach insgesamt 80 Minuten endete die Partie auf dem Sportplatz in Weipoltshausen 0:0.
Zum Einsatz kamen auch drei Probekicker: Tyler Dogan (Tor, Holstein Kiel II), Noah Tomson (Stürmer, zuletzt KFC Uerdingen) und Nick Rasoulinia (Innenverteidiger, zuletzt FC Augsburg II). Zudem kam Melvin Musangu aus der Verbandsliga-Mannschaft zum Einsatz.
Steinbachs Innenverteidiger Paul Donner knickte früh um, sodass Lukas Näpflein nach ansonsten ereignisarmen zehn Minuten eingewechselt werden musste. Die erste Torannäherung hatte der TSV, doch ein Fernschuss von Bleron Krasniqi landete beim Torwart (20.). 180 Sekunden später hatte Milano Michel die Führung der „Schimmelreiter“ auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper und einem Verteidiger, die mit vereinten Kräften zur Ecke klärten. Einen Aufreger gab es auch noch vor der Halbzeit: Steinbach reklamierte in der letzten Aktion vor der Pause einen Handelfmeter, doch der Pfiff blieb aus.
Die nächste strittige Aktion geschah schnell nach dem Seitenwechsel und erneut im Strafraum des Außenseiters. Thomas Rotfuß stand am zweiten Pfosten in bester Position, um eine Flanke ins leere Tor einzuköpfen, wurde dann jedoch von seinem Gegenspieler von hinten umgestoßen (52.). Erneut verzichtete der Schiedsrichter auf einen Elfmeter.
Die nächste Chance hatte dann wieder das Team aus der Universitätsstadt. Gentritt Limani scheiterte mit einem Freistoß am Probekeeper der Haigerer (55.). In der 68. Minute verließ Noah Tomson das Feld aufgrund einer Verletzung und der TSV beendete die Partie mit zehn Mann.
Eine Viertelstunde vor dem Ende flankte Till Hausotter mit dem Außenrist auf Jakob Pfahl, der den Ball gut mit dem Kopf traf, aber dennoch scheiterte. 60 Sekunden später legte Max Lippert von der Grundlinie zu Till Hausotter zurück, der zielte jedoch freistehend über das Gehäuse. Es blieb bei der Nullnummer.
Bereits am Dienstag geht es für den TSV Steinbach Haiger zum Drittligisten Viktoria Köln. Das Testspiel auf dem Rasenplatz des SC Köln-Brück beginnt um 12.30 Uhr.