TSV Steinbach Haiger mit einer Nullnummer im Testspiel

Steinbachs Innenverteidiger Paul Donner knickte früh um, sodass Lukas Näpflein nach ansonsten ereignisarmen zehn Minuten eingewechselt werden musste. Die erste Torannäherung hatte der TSV, doch ein Fernschuss von Bleron Krasniqi landete beim Torwart (20.). 180 Sekunden später hatte Milano Michel die Führung der „Schimmelreiter“ auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper und einem Verteidiger, die mit vereinten Kräften zur Ecke klärten. Einen Aufreger gab es auch noch vor der Halbzeit: Steinbach reklamierte in der letzten Aktion vor der Pause einen Handelfmeter, doch der Pfiff blieb aus.