TSV Steinbach Haiger: Lepore nicht mehr Geschäftsführer

Haiger. Rund um das Auswärtsspiel des TSV Steinbach Haiger beim SC Freiburg II (2:3) herrschte Unruhe beim Fußball-Regionalligisten. Angeblich sollen die Mittelhessen ihren Geschäftsführer Giuseppe Lepore, der seinen Vertrag im Dezember 2024 noch verlängert hatte, vor die Tür gesetzt haben. Am Freitagabend berichtete zunächst die Siegener Zeitung darüber.