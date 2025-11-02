 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Giuseppe Lepore ist nicht mehr Geschäftsführer beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. (Archivfoto) © Björn Franz
TSV Steinbach Haiger: Lepore nicht mehr Geschäftsführer

Teaser RL SÜDWEST: +++ Nun herrscht Klarheit: Giuseppe Lepore ist seit Donnerstag nicht mehr Geschäftsführer beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Das ist der aktuelle Stand +++

Haiger. Rund um das Auswärtsspiel des TSV Steinbach Haiger beim SC Freiburg II (2:3) herrschte Unruhe beim Fußball-Regionalligisten. Angeblich sollen die Mittelhessen ihren Geschäftsführer Giuseppe Lepore, der seinen Vertrag im Dezember 2024 noch verlängert hatte, vor die Tür gesetzt haben. Am Freitagabend berichtete zunächst die Siegener Zeitung darüber.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

