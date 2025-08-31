 2025-08-28T05:22:00.927Z

Ligabericht
– Foto: Björn Franz

TSV Steinbach Haiger II scheitert an Trainerfuchs Sicaja

Teaser VL MITTE: +++ Die Regionalliga-Reserve vom Haarwasen kassiert die erste Saisonniederlage in der Fußball-Verbandsliga Mitte. Der FC Ederbergland wählt die gewinnbringendere Taktik +++

Haiger-Rodenbach. In der Fußball-Verbandsliga Mitte hat der TSV Steinbach Haiger II seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Die fiel mit dem 1:4 (0:2) gegen den FC Ederbergland deutlich aus.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

