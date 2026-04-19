 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligabericht

TSV Steinbach Haiger II präsentiert sich kaltschnäuzig

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte lässt die Steinbacher Regionalliga-Reserve bei Rot-Weiß Hadamar nichts anbrennen. Und lässt dabei auch den Torhunger nicht vermissen +++

von Redaktion · Heute, 20:08 Uhr · 0 Leser
Andreas Busik (am Ball) eröffnet beim 4:1-Auswärtscoup des TSV Steinbach II beim SV Rot-Weiß Hadamar den Torreigen des Haigerer Fußball-Verbandsligisten. (Archivbild) © Björn Franz
Andreas Busik (am Ball) eröffnet beim 4:1-Auswärtscoup des TSV Steinbach II beim SV Rot-Weiß Hadamar den Torreigen des Haigerer Fußball-Verbandsligisten. (Archivbild) © Björn Franz

Verlinkte Inhalte

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Hadamar

Hadamar. Der TSV Steinbach Haiger II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen am Ende verdienten 4:1 (1:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Hadamar eingefahren. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient, verteidigten über weite Strecken diszipliniert und überstanden auch eine Drangphase der Gastgeber nach der Pause.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.