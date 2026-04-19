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Ligabericht
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TSV Steinbach Haiger II präsentiert sich kaltschnäuzig
Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte lässt die Steinbacher Regionalliga-Reserve bei Rot-Weiß Hadamar nichts anbrennen. Und lässt dabei auch den Torhunger nicht vermissen +++
Hadamar. Der TSV Steinbach Haiger II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte einen am Ende verdienten 4:1 (1:0)-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Hadamar eingefahren. Die Gäste nutzten ihre Chancen effizient, verteidigten über weite Strecken diszipliniert und überstanden auch eine Drangphase der Gastgeber nach der Pause.