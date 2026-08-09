 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

TSV Steinbach Haiger II macht Traumstart perfekt

Teaser VL MITTE: +++ Gegen den FC Waldbrunn hat es ein „Hallo wach“ gebraucht, doch dann war der TSV Steinbach Haiger II in der Fußball-Verbandsliga zur Stelle. Weil der Torjäger vom Dienst liefert +++

von Redaktion · Gestern, 19:00 Uhr · 0 Leser
Kommt aus dem Jubeln auch in der neuen Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht heraus: Benit Dinaj, Doppeltorschütze beim 4:1-Sieg seines TSV Steinbach Haiger II über den FC Waldbrunn. (Archivbild) © Björn Franz
Kommt aus dem Jubeln auch in der neuen Saison der Fußball-Verbandsliga Mitte nicht heraus: Benit Dinaj, Doppeltorschütze beim 4:1-Sieg seines TSV Steinbach Haiger II über den FC Waldbrunn. (Archivbild) © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
FC Waldbrunn

Haiger-Rodenbach. Zweites Spiel – zweiter Sieg! Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II braucht gegen den FC Waldbrunn etwas Anlaufzeit, setzt sich dann aber doch souverän mit 4:1 (0:0) durch.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.