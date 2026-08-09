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Ligabericht
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TSV Steinbach Haiger II macht Traumstart perfekt
Teaser VL MITTE: +++ Gegen den FC Waldbrunn hat es ein „Hallo wach“ gebraucht, doch dann war der TSV Steinbach Haiger II in der Fußball-Verbandsliga zur Stelle. Weil der Torjäger vom Dienst liefert +++