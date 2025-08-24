TSV Steinbach Haiger II lässt erneut Punkte liegen

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Waldbrunn. Der TSV Steinbach Haiger II hat sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit einem 1:1 (1:0) vom FC Waldbrunn getrennt. TSV-Trainer Niklas Karcher sah eine gute Leistung seines Teams, bemängelte aber einen Aspekt.