Ligabericht
Kim Bellinghausen (r.) und der TSV Steinbach Haiger II lassen in der Fußball-Verbandsliga Mitte erneut Punkte gegen den FC Waldbrunn liegen. (Archivfoto) © Björn Franz
Kim Bellinghausen (r.) und der TSV Steinbach Haiger II lassen in der Fußball-Verbandsliga Mitte erneut Punkte gegen den FC Waldbrunn liegen. (Archivfoto) © Björn Franz

TSV Steinbach Haiger II lässt erneut Punkte liegen

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandsliga Mitte kommt die Zweitvertretung der Steinbacher zwar noch zum Ausgleich, zum Sieg gegen den FC Waldbrunn reicht es aber nicht mehr +++

VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
FC Waldbrunn

Waldbrunn. Der TSV Steinbach Haiger II hat sich in der Fußball-Verbandsliga Mitte mit einem 1:1 (1:0) vom FC Waldbrunn getrennt. TSV-Trainer Niklas Karcher sah eine gute Leistung seines Teams, bemängelte aber einen Aspekt.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

