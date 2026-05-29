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Ligabericht
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TSV Steinbach Haiger II feiert Schützenfest zum Abschluss
Teaser VL MITTE: +++ Die Regionalliga-Reserve des TSV Steinbach Haiger feiert zum Abschluss der Fußball-Verbandsliga-Saison nochmals ein Schützenfest. Opfer ist dieses Mal die SG Walluf +++
Haiger. Fußball-Verbandsligist TSV Steinbach Haiger II hat es im letzten Saisonspiel daheim gegen die SG Walluf erneut krachen lassen. Das 8:0 (5:0)-Schützenfest bedeutete den achten Sieg der Regionalligareserve am Stück und ein würdiges Ende einer bärenstarken Rückrunde.