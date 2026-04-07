 2026-04-03T19:57:16.526Z

Ligabericht

TSV Steinbach Haiger II fährt Arbeitssieg in Wiesbaden ein

Teaser VL MITTE: +++ Beim Türkischen SV muss der Fußball-Verbandsligist in der zweiten Hälfte einige brenzlige Situationen überstehen. Warum es am Ende zu drei Punkten gereicht hat +++

von Redaktion · Heute, 11:16 Uhr · 0 Leser
Macht als Joker mit seinem 2:0 den Deckel drauf: Kamil Orzechowski (l.) vom TSV Steinbach Haiger II, der mit seinem Team dem Türkischen SV Wiesbaden drei Zähler stibitzt. © Björn Franz
Macht als Joker mit seinem 2:0 den Deckel drauf: Kamil Orzechowski (l.) vom TSV Steinbach Haiger II, der mit seinem Team dem Türkischen SV Wiesbaden drei Zähler stibitzt. © Björn Franz

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VL Hessen Mitte
TSV Steinbach II
Türk. SV Wsb

Wiesbaden. Der TSV Steinbach Haiger II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim Türkischen SV Wiesbaden einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Die Regionalliga-Reserve zeigte dabei zwei Gesichter. Trotzdem brachte dieser Sieg einen Aspekt mit sich, über den sich Steinbach-Trainer Niklas Karcher freute.

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