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Ligabericht
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TSV Steinbach Haiger II fährt Arbeitssieg in Wiesbaden ein
Teaser VL MITTE: +++ Beim Türkischen SV muss der Fußball-Verbandsligist in der zweiten Hälfte einige brenzlige Situationen überstehen. Warum es am Ende zu drei Punkten gereicht hat +++
Wiesbaden. Der TSV Steinbach Haiger II hat in der Fußball-Verbandsliga Mitte beim Türkischen SV Wiesbaden einen 2:0 (1:0)-Auswärtssieg eingefahren. Die Regionalliga-Reserve zeigte dabei zwei Gesichter. Trotzdem brachte dieser Sieg einen Aspekt mit sich, über den sich Steinbach-Trainer Niklas Karcher freute.