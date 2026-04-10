TSV Steinbach Haiger gibt 2:0-Führung gegen Sandhausen her

Ole Käuper, der schon in der Vorwoche beim späten 4:3-Erfolg gegen Alzenau den Siegtreffer erzielt hatte, setzte den Ball in den Winkel. Mit Selbstbewusstsein im Rücken dominierten die Steinbacher nun das Spiel. Derweil enttäuschte Sandhausen auf ganzer Linie. Nicht einen gefährlichen Torabschluss brachten die Gäste in Durchgangs eins zustande. Völlig verdient stellte Jonas Singer daher per feinem Schlenzer (36.) auf 2:0. Bis zum Pausenpfiff änderte sich am Spielverlauf nichts. Der TSV zeigte zahlreiche blitzsaubere Angriffe, konnte die sich daraus bietenden Chancen aber nicht nutzen.

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte blieben die Mittelhessen zunächst die spielbestimmende Mannschaft, doch dann sollte sich die verletzungsbedingte Umstellung in der Pause bemerkbar machen. Für Käuper rückte Lukas Näpflein ins Mittelfeldzentrum, Deniz Haimerl agierte in der Abwehr. Binnen einer Viertelstunde und in der Folge zweier Flanken traf Sandhausens Topstürmer Pascal Testroet zum 2:2 Ausgleich.

Den Steinbachern war merklich der Stecker gezogen, doch auch den Gästen fiel nichts. Bis in die Nachspielzeit, als Louis Kolbe für den umjubelten Auswärtssieg sorgte.