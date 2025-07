TSV Steinbach Haiger gewinnt zweites Testspiel deutlich

Kaum war die Partie wieder angepfiffen, traf der eingewechselte Ertan Hajdaraj zum 4:1 (46.). In der 53. Minute nutzte Eros Dacaj den bis dato schönsten Spielzug der Partie zum 5:1. Wenig später schlenzte Michael Guthörl den Ball im Anschluss an eine kurz ausgespielte Ecke ins Tor (58.). Wiederum fünf Minuten später traf Hajdaraj mit seinem zweiten Tor zum 7:1 und legte direkt die achte „Bude“ der Platzherren nach (65.). Diese schalteten nun merklich zurück, sodass Gießens Can Luka Karakas (86.) per Kopf noch Ergebniskosmetik betrieb.