TSV Steinbach Haiger feiert Testspielsieg auf Schalke

Beim TSV Steinbach Haiger stand Tyler Dogan im zweiten Abschnitt im Tor. Der Neuzugang vom KSV Holstein Kiel führte sich gleich gut ein und entschärfte in der 53. Minute einen Strafstoß vom Schalker Kapitän Yassin Ben Balla. Wenig später lenkte Dogan einen Schuss von Ndiaye um den Pfosten (58.). Nach einer Stunde klatschte ein Kopfball von Ben Balla an die Latte. Steinbach Haiger reagierte mit einer Flanke von Ole Käuper auf den Kopf von Deniz Bindemann. Der Stürmer prüfte den Schlussmann der U23, der das Leder gerade noch über die Latte lenkte (63.).