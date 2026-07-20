TSV Steinbach Haiger feiert Testspielsieg auf Schalke

Gelsenkirchen. In einem Testspiel im Schatten des Schalker Bundesliga-Stadions hat der Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger die U23 des FC Schalke 04 mit 1:0 besiegt. Das Tor des Tages erzielte dabei Nick Galle in der 44. Minute.
Die Gastgeber kamen auf dem Rasenplatz 4 „Am Parkstadion“ etwas besser in die Partie, strahlten aber trotz dreier Abschlüsse von Tidiane Toure (4.) und Jean Paul Ndiaye (5. & 8.) keine wirkliche Gefahr aus. In der 28. Minute verfehlte Emil Zeil das Steinbacher Tor knapp per Kopf. Im Gegenzug bediente Luca Spangenberger seinen Mitspieler Serkan Firat. Dessen Abschluss ließ der Keeper prallen, doch der Nachschuss landete neben dem Gehäuse.
Steinbachs Neuzugang aus der Wiesecker U19 versuchte es in der 41. Minute dann selbst. Der Schuss von Luca Spangenberger ging jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. 120 Sekunden später scheiterte Deniz Bindemann nach einem Alleingang am Torwart. Die folgende Ecke köpfte Nick Galle zur 1:0-Gästeführung in die Maschen. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.
Beim TSV Steinbach Haiger stand Tyler Dogan im zweiten Abschnitt im Tor. Der Neuzugang vom KSV Holstein Kiel führte sich gleich gut ein und entschärfte in der 53. Minute einen Strafstoß vom Schalker Kapitän Yassin Ben Balla. Wenig später lenkte Dogan einen Schuss von Ndiaye um den Pfosten (58.). Nach einer Stunde klatschte ein Kopfball von Ben Balla an die Latte. Steinbach Haiger reagierte mit einer Flanke von Ole Käuper auf den Kopf von Deniz Bindemann. Der Stürmer prüfte den Schlussmann der U23, der das Leder gerade noch über die Latte lenkte (63.).
Es folgten zwei weitere Gelegenheiten für die Mannen aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis, doch Firat zielte knapp vorbei (70.) und Thomas Rotfuß verfehlte den Kasten aus großer Distanz (72.). In der Schlussphase vereitelte Dogan einen letzten Versuch der Schalker (87.). Somit blieb es beim 1:0-Auswärtssieg des TSV bei der Zweitvertretung aus der Regionalliga West.
Am Samstag empfängt der Südwest-Regionaligist die Sportfreunde aus Siegen um 13 Uhr am Haigerer Haarwasen. Der Eintritt kostet fünf Euro bei freier Platzwahl. Im Anschluss findet die Steinbacher Saisoneröffnung mit Vorstellung der Neuzugänge und Livemusik der „Dorfrebellen“ statt.