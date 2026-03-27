TSV Steinbach Haiger feiert Heimsieg gegen Barockstadt

– Foto: Björn Franz

n der Regionalliga Südwest wurde am heutigen Abend der 26. Spieltag mit einer kampfbetonten Begegnung eröffnet. Es war ein Auftakt, der von taktischer Disziplin und dem unbedingten Willen geprägt war, wichtige Punkte im gesicherten Mittelfeld der Tabelle zu festigen.

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Vor 785 Zuschauern lieferten sich der TSV Steinbach Haiger und die SG Barockstadt Fulda Lehnerz einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen bereits früh in Führung: Jonas Singer markierte in der 14. Minute das 1:0. Steinbach blieb am Drücker und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff, als Serkan Firat in der 45. Minute auf 2:0 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf. In der 58. Minute erzielte Aaron Frey den Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz der Bemühungen der Barockstadt, in der verbleibenden Spielzeit den Ausgleich zu erzwingen, brachten die Steinbacher den knappen Vorsprung über die Zeit. ---

Morgen, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach SV Sandhausen Sandhausen 14:00 live PUSH

Kickers Offenbach musste beim 0:2 in Freiberg die nächste schmerzhafte Niederlage hinnehmen und bleibt mit 29 Punkten auf Rang 14. Die Gelb-Rote Karte gegen Boubacar Barry passte zu einem Nachmittag, an dem sich Widerstand und Rückschlag mischten. SV Sandhausen kam zuletzt gegen SV Eintracht Trier 05 nicht über ein 0:0 hinaus, steht aber mit 39 Punkten deutlich stabiler da. Das Hinspiel gewann Sandhausen spektakulär 4:3. Damals führte Offenbach bereits 3:1, ehe Pascal Testroet doppelt und Niklas Tarnat das Spiel noch drehten. Diese Vorgeschichte macht das Rückspiel brisant. Offenbach braucht Punkte gegen den Sog nach unten, Sandhausen könnte sich mit einem Auswärtssieg weiter festigen. ---

Die SV Stuttgarter Kickers haben beim 0:1 gegen KSV Hessen Kassel eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen und stehen nun bei 39 Punkten. Dazu kommt die Gelb-Rote Karte gegen David Tomic, der bereits im Hinspiel gegen Alzenau Rot gesehen hatte. Bayern Alzenau holte zuletzt ein 0:0 gegen TSG Balingen und bleibt mit 23 Punkten auf Rang 15. Das Hinspiel gewann Alzenau überraschend deutlich 3:0 durch Tore von Filip Pandza, Paul Seikel und Jihad Boutakhrit. Für die Kickers ist dieses Heimspiel daher auch eine Revancheaufgabe. Alzenau dagegen weiß, dass jeder Punkt im Abstiegskampf von großem Gewicht ist. ---

SC Freiburg II verlor zuletzt 1:2 bei SG Barockstadt Fulda Lehnerz und bleibt mit 30 Punkten in einer angespannten Lage. FSV Frankfurt kam gegen den Bahlinger SC nicht über ein 1:1 hinaus und steht mit 41 Punkten auf Rang vier. Das Hinspiel gewann Freiburg II dramatisch 2:1, weil Mathias Fetsch erst in der 90.+6 Minute traf. Zuvor hatten Oscar Wiklöf und Ben-Luca Fisher getroffen. Dieses Rückspiel hat deshalb eine feine Schärfe: Freiburg II braucht Abstand nach unten, Frankfurt darf sich im Rennen um die Spitzengruppe keinen weiteren Ausrutscher leisten. ---

Morgen, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen SGV Freiberg Freiberg 14:00 live PUSH

KSV Hessen Kassel hat mit dem 1:0 bei den Stuttgarter Kickers einen starken Auswärtssieg eingefahren und sich auf 37 Punkte verbessert. Jan Dahlke war mit seinem Treffer der Mann des Tages. SGV Freiberg gewann das Spitzenspiel gegen Kickers Offenbach mit 2:0 und verteidigte mit 54 Punkten die Tabellenführung. Das Hinspiel entschied Freiberg 3:2 für sich. Julian Kudala, Leon Petö und Gal Grobelnik trafen damals, während Kassel durch Adrian Bravo-Sanchez und Phinees Bonianga dranblieb. Dieses Rückspiel vereint alles, was ein Topduell braucht: einen Gastgeber im Aufwind und einen Spitzenreiter, der keinen Zentimeter preisgeben will. ---

FC-Astoria Walldorf erlebte beim 2:4 in Schott Mainz einen Rückschlag, obwohl die Mannschaft früh mit 2:0 geführt hatte. Mit 38 Punkten bleibt Walldorf im oberen Mittelfeld, aber die vertane Chance schmerzt. Bahlinger SC holte beim 1:1 in Frankfurt einen ordentlichen Punkt, bleibt mit 14 Punkten aber weiter tief im Keller. Das Hinspiel endete 2:2. Rico Wehrle und Holger Bux trafen für Bahlingen, Lennart Grimmer und Muhammed Yasin Batuhan Zor für Walldorf. Walldorf steht nun unter dem Druck, zu Hause eine klare Reaktion zu zeigen. Für Bahlingen zählt dagegen weiter jeder Zähler wie ein kleines Rettungssignal. ---

Morgen, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 PUSH

Das Stadtduell kommt mit frischer Brisanz. FSV Mainz 05 II gewann zuletzt 1:0 beim FC 08 Homburg und steht nun bei 43 Punkten auf Rang drei. Wieder war Yunus Malli der entscheidende Mann. TSV Schott Mainz überraschte mit dem 4:2 gegen FC-Astoria Walldorf und schöpft mit 16 Punkten wieder etwas Hoffnung. Das Hinspiel gewann Mainz 05 II 2:1. Fabio Moreno Y Fell und Yunus Malli trafen, Abdellatif El Mahaoui glich zwischenzeitlich aus. Zudem verschoss Sean Horozovic einen Foulelfmeter. Das Rückspiel ist deshalb weit mehr als ein Derby: Mainz II will oben dranbleiben, Schott kämpft gegen die Schwere einer ganzen Saison. ---

Morgen, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 live PUSH

SG Sonnenhof Großaspach hat mit dem 4:1 gegen TSV Steinbach Haiger eindrucksvoll auf die Tabellenführung gezielt und steht nun bei 52 Punkten. Loris Maier, Niklas Pollex, Fabian Eisele und Mert Tasdelen sorgten für einen klaren Sieg. FC 08 Homburg verlor zuletzt 0:1 gegen FSV Mainz 05 II und bleibt bei 39 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Michael Kleinschrodt brachte Großaspach damals in Führung, Phillipp Steinhart rettete Homburg spät einen Punkt. Für Großaspach ist dieses Heimspiel die Chance, Freiberg weiter unter Druck zu setzen. Homburg dagegen braucht nach dem jüngsten Dämpfer wieder Stabilität. ---

TSG Balingen kam zuletzt bei Bayern Alzenau nicht über ein 0:0 hinaus und bleibt mit 20 Punkten auf Rang 16. Dazu wog die Rote Karte gegen Ole Deininger schwer. SV Eintracht Trier 05 holte in Sandhausen zwar einen Punkt, das 0:0 half aber nur begrenzt weiter, weil Trier mit 33 Punkten im Mittelfeld weiter wachsam bleiben muss. Das Hinspiel gewann Trier klar 3:0 durch Tore von Damjan Marceta, Mateo Biondic und Sven König. Für Balingen ist dieses Heimspiel daher ein Kraftakt gegen eine unangenehme Erinnerung. Für Trier ist es die Chance, nach dem torlosen Auftritt in Sandhausen wieder offensiver zu glänzen.