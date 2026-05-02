TSV Steinbach Haiger: Ein Franke verlässt „Hotel Mama“

Lukas Näpflein ist mittlerweile in der Innenverteidigung des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gesetzt. © Björn Franz

Haiger. „Ich versuche neben dem Fußball schon noch etwas zu machen. Ich hatte mit 18 mein Abitur absolviert und habe direkt mit dem Studium begonnen“, sagt Lukas Näpflein und fügt an: „Das ist für den Kopf schon wichtig. Man weiß nie, wie es mit Verletzungen läuft. Ein Plan B ist da schon nicht schlecht.“