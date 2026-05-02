 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

TSV Steinbach Haiger: Ein Franke verlässt „Hotel Mama“

Teaser RL SÜDWEST: +++ Mit 20 Jahren zieht es Lukas Näpflein nicht in die weite Welt, sondern zum Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Dort überzeugt er auch mit Qualitäten abseits des Platzes +++

von Redaktion · Heute, 14:39 Uhr · 0 Leser
Lukas Näpflein ist mittlerweile in der Innenverteidigung des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gesetzt. © Björn Franz
Lukas Näpflein ist mittlerweile in der Innenverteidigung des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gesetzt. © Björn Franz

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Lukas Näpflein
Lukas Näpflein

Haiger. „Ich versuche neben dem Fußball schon noch etwas zu machen. Ich hatte mit 18 mein Abitur absolviert und habe direkt mit dem Studium begonnen“, sagt Lukas Näpflein und fügt an: „Das ist für den Kopf schon wichtig. Man weiß nie, wie es mit Verletzungen läuft. Ein Plan B ist da schon nicht schlecht.“

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