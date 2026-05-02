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Ligabericht
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TSV Steinbach Haiger: Ein Franke verlässt „Hotel Mama“
Teaser RL SÜDWEST: +++ Mit 20 Jahren zieht es Lukas Näpflein nicht in die weite Welt, sondern zum Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Dort überzeugt er auch mit Qualitäten abseits des Platzes +++
Haiger. „Ich versuche neben dem Fußball schon noch etwas zu machen. Ich hatte mit 18 mein Abitur absolviert und habe direkt mit dem Studium begonnen“, sagt Lukas Näpflein und fügt an: „Das ist für den Kopf schon wichtig. Man weiß nie, wie es mit Verletzungen läuft. Ein Plan B ist da schon nicht schlecht.“