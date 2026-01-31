Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
TSV Steinbach Haiger: Drei Fragen und drei Antworten
Teaser RL SÜDWEST: +++ Schlägt der Fußball-Regionalligist TSV Steinbach noch mal auf dem Transfermarkt zu? Diese und zwei weitere Fragen treiben die Mannschaft von Coach Tahiri aktuell um +++
Haiger. Knapp drei Wochen sind es für den TSV Steinbach Haiger noch bis zum Rückrundenauftakt gegen Kickers Offenbach. Für den Trainer des Fußball-Regionalligisten Hüsni Tahiri durchaus ein Vorteil, gleich mit einem Highlight-Spiel zu starten. Die Stimmung gegen den ehemaligen Bundesligisten sorge sicherlich für Fokus von Anfang an, so der Coach. Doch bevor es am 21. Februar (14 Uhr) am heimischen Haarwasen erstmals wieder so richtig wichtig wird, spricht der 42-Jährige mit dieser Redaktion über die drei noch offene Fragen beim TSV.