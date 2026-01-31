TSV Steinbach Haiger: Drei Fragen und drei Antworten

Immer mit vollem Körpereinsatz dabei: Hüsni Tahiri, Trainer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. (Archivfoto) © Björn Franz

Haiger. Knapp drei Wochen sind es für den TSV Steinbach Haiger noch bis zum Rückrundenauftakt gegen Kickers Offenbach. Für den Trainer des Fußball-Regionalligisten Hüsni Tahiri durchaus ein Vorteil, gleich mit einem Highlight-Spiel zu starten. Die Stimmung gegen den ehemaligen Bundesligisten sorge sicherlich für Fokus von Anfang an, so der Coach. Doch bevor es am 21. Februar (14 Uhr) am heimischen Haarwasen erstmals wieder so richtig wichtig wird, spricht der 42-Jährige mit dieser Redaktion über die drei noch offene Fragen beim TSV.