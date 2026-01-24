TSV Steinbach Haiger: Die bisherigen Gewinner und Verlierer

Nicht viele haben Leon Wirtz wohl diese Entwicklung zugetraut. Selbst ausgebremst von zwei Verletzungen nutzt der 27-Jährige seine Chance von Ende September bis Anfang November, als zahlreiche Stammkräfte fehlen. Samt Traumtor bei der unglücklichen Niederlage gegen Freiburg II. Das Eigengewächs hat sich als echte Alternative im Mittelfeld hervorgetan.

Jonas Singer und Serkan Firat müssen in einem Atemzug genannt werden. Beide Flügel liefen auch zahlentechnisch in der Vorsaison den Erwartungen hinterher. Der Druck in der Sommerpause stieg, die Flügelzange musste liefern – und sie liefert. Singer kommt in der Hinrunde auf vier Tore und vier Vorlagen. Dabei ist es noch immer ein Manko des 28-Jährigen, dass er aus seinen Möglichkeiten hinsichtlich Dribbling und Tempo zu wenig macht. Noch stärker präsentiert sich Firat, der in der Hinrunde der Steinbacher acht Treffer und sechs Vorlagen in 18 Partien beisteuert. Damit ist er zugleich bester Torschütze und bester Assistgeber des Regionalligisten.

Den Abschluss der Gewinner bildet ein weiteres Duo, das so durchaus überraschend kommt, weil es seit Ende August nicht mehr gemeinsam auf dem Rasen gestanden hat. Die Rede ist von den beiden Sommer-Neuzugängen Deniz Haimerl und Tjark Hildebrandt. Die 22-Jährigen erspielen sich zu Saisonbeginn den Stammplatz in der Innerverteidigung, verdrängen damit auch die erfahreneren Manu und Dominic Volkmer auf die Bank. Doch weil Haimerl bereits seit Spieltag vier und Hildebrandt final seit Spieltag elf ebenfalls mit einer Muskelverletzung fehlt, dürfen die Kontrahenten wieder ran. Wegen der guten Leistungen ist es aber nicht unwahrscheinlich, dass die Entscheidung zu Rückrunden-Beginn wieder zugunsten der beiden 22-Jährigen ausfällt.

Die Wackelkandidaten des TSV Steinbach Haiger

Jede Einteilung in pro und contra, gut und schlecht, Gewinner und Verlierer führt auch immer wieder zu schwierigen Entscheidungen. So auch in diesem Fall, denn in der Hinrunde des TSV gibt es einige Namen, die es nur knapp nicht in eine der beiden Kategorien schaffen. Aufseiten der Gewinner sind das Gwang-in Lee, Eros Dacaj und Maximilian Pronichev.