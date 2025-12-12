TSV Steinbach Haiger bindet Jugendkoordinator

Haiger-Steinbach. Fußball-Regionalligist TSV Steinbach Haiger kann auch in der kommenden Saison mit Jugendkoordinator Kai Klingelhöfer planen. Wie der Verein mitteilt, hat Klingelhöfer seinen Vertrag verlängert und soll neben der internen Aus- und Fortbildung der Jugendtrainer diese auch bei externen Fortbildungen unterstützen. Darüber hinaus werde Klingelhöfer weiterhin die U17 des TSV trainieren und betreuen. Die enge Zusammenarbeit zwischen U19, U23 und dem Regionalligateam solle fortgeführt und ausgebaut werden.

„Ich möchte mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir haben viele Inhalte angestoßen und eine tolle Entwicklung genommen, die aber noch nicht am Ende ist. Es gibt noch einige Schrauben, an denen wir drehen wollen, damit wir unsere Ziele erreichen“, freut sich der Jugendkoordinator über die weitere Zusammenarbeit.

Andreas Engel, Leiter Spielbetrieb beim TSV Steinbach Haiger, ergänzt: „Mit Rückblick auf die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kai Klingelhöfer war es für uns keine Frage, diese erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortzusetzen.“