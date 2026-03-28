TSV Steinbach Haiger beendet Negativserie gegen Fulda

Haiger. Der TSV Steinbach Haiger hat seine Negativserie in der Fußball-Regionalliga Südwest beendet. Nach drei 1:4-Niederlagen in Serie setzte sich die Mannschaft von Trainer Hüsni Tahiri mit 2:1 (2:0) gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz durch. Für die Osthessen war es das dritte Spiel binnen sechs Tagen.
Von Müdigkeit war aufseiten der Fuldaer nach dem Erreichen des Hessenpokalfinals am Dienstag gegen Kickers Offenbach zu Beginn der Partie zunächst wenig zu sehen. Nach den ersten Torannäherungen von Leon Pomnitz und Tobias Göbel übernahmen die Mittelhessen dann aber das Kommando. Folgerichtig erzielte Jonas Singer nach feinem Steckpass von Leon Wirtz nach gut einer Viertelstunde den Führungstreffer. Kurz zuvor hatte Ole Käuper einen Kopfball ans Aluminium gesetzt.
In der Folge kam die Müdigkeit bei den Fuldaern immer mehr durch, während sich die Steinbacher auf der Führung ausruhten. Erst nach mehr als einer halben Stunde zeigten sich die beiden Teams wieder in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Wirklich gefährlich werden sollte es aber nicht. Mit dem Pausenpfiff zappelte das Spielgerät dann aber wieder im Netz. Serkan Firat brachte einen Abpraller in der Folge an einen Standard im Tor von Gäste-Schlussmann Samuel Zapico unter.
Auch in den zweiten Durchgang startete die Barockstadt besser. Nach mehreren Halbchancen sorgte Aaron Frey durchaus verdient nach einer Ecke für den Anschlusstreffer. Der Unmut auf den nicht wirklich ausverkauften Rängen schien anzuwachsen. Bis auf einen Torabschluss von Firat (60.) bekam der TSV über weite Strecken des zweiten Durchgangs nicht viel zusammen. Aber auch die Gäste entwickelten nicht den letzten Punch. Schließlich ließen beide Teams Großchancen in der Schlussphase ungenutzt.
Steinbach Haiger: Ibrahim - Kircher, Näpflein, Etse, Galle – Käuper Firat (84. Mika), Dacaj, Wirtz, Singer (90. Gleißner) – Pronichev (86. Pfahl).
Barockstadt: Zapico – Iljazi (75. Siebert), Besso, Frey, Schmitt (46. Habermehl) – Sarpei, Arcanjo Köhler (46. Ivankovic) – Dittmann, Pomnitz, Klein (75. Reinhard) – Göbel (77. Pourie).
Tore: 1:0 Singer (14.), 2:0 Firat (45.), 2:1 Frey (58.) – Schiedsrichter: Schlegel (Ehingen) – Zuschauer: 785 – Gelbe Karten: Etse, Firat, Galle (Steinbach Haiger); Arcanjo Köhler, Iljazi (Barockstadt).