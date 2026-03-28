TSV Steinbach Haiger beendet Negativserie gegen Fulda

In der Folge kam die Müdigkeit bei den Fuldaern immer mehr durch, während sich die Steinbacher auf der Führung ausruhten. Erst nach mehr als einer halben Stunde zeigten sich die beiden Teams wieder in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Wirklich gefährlich werden sollte es aber nicht. Mit dem Pausenpfiff zappelte das Spielgerät dann aber wieder im Netz. Serkan Firat brachte einen Abpraller in der Folge an einen Standard im Tor von Gäste-Schlussmann Samuel Zapico unter.

Auch in den zweiten Durchgang startete die Barockstadt besser. Nach mehreren Halbchancen sorgte Aaron Frey durchaus verdient nach einer Ecke für den Anschlusstreffer. Der Unmut auf den nicht wirklich ausverkauften Rängen schien anzuwachsen. Bis auf einen Torabschluss von Firat (60.) bekam der TSV über weite Strecken des zweiten Durchgangs nicht viel zusammen. Aber auch die Gäste entwickelten nicht den letzten Punch. Schließlich ließen beide Teams Großchancen in der Schlussphase ungenutzt.

Steinbach Haiger: Ibrahim - Kircher, Näpflein, Etse, Galle – Käuper Firat (84. Mika), Dacaj, Wirtz, Singer (90. Gleißner) – Pronichev (86. Pfahl).

Barockstadt: Zapico – Iljazi (75. Siebert), Besso, Frey, Schmitt (46. Habermehl) – Sarpei, Arcanjo Köhler (46. Ivankovic) – Dittmann, Pomnitz, Klein (75. Reinhard) – Göbel (77. Pourie).