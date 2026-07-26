TSV Steinbach Haiger: 2:8-Niederlage trübt Saisoneröffnung

Haiger. Am 24. Juni ist der TSV Steinbach Haiger in die Vorbereitung auf seine zwölfte Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest gestartet. Nur die Offenbacher Kickers und der FC-Astoria Walldorf sind ununterbrochen länger dabei. Der Verein gehört inzwischen zum festen Inventar der Liga.
Am Samstag feierte der TSV vor 926 Zuschauern am Haarwasen nun die offizielle Saisoneröffnung mit einem Testspiel, Vorstellung der Neuzugänge und Livemusik.
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