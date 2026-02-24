TSV Steinbach gegen Kickers Offenbach ist neu angesetzt

Haiger. Die Spielleitung der Fußball-Regionalliga Südwest hat nach den witterungsbedingten Spielausfällen vom vergangenen Wochenende schnell gehandelt und Nachholtermine festgesetzt. Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen Kickers Offenbach, das am Samstag am Haarwasen hätte stattfinden sollen, wurde für 4. März neu angesetzt. Anpfiff im Hessenderby der vierthöchsten Spielklasse ist an jenem Mittwochabend um 19 Uhr.
Heißt gleichzeitig, das stets brisante Duell mit dem Traditionsclub vom Bieberer Berg geht für die Mannschaft des Trainergespanns Hüsni Tahiri/Daniel Wilde unter Flutlicht über die Bühne. Alle bereits gekauften Eintrittskarten vom ursprünglichen Termin behalten auch für die Neuansetzung ihre Gültigkeit.
Ebenfalls neu terminiert wurde drei weitere Regionalliga-Begegnungen, die am Wochenende nicht ausgetragen werden konnten. Am 3. März (Dienstag) trifft (jeweils um 19 Uhr) der SGV Freiberg auf Eintracht Trier (in Nöttingen), der FSV Frankfurt auf den KSV Hessen Kassel und der FC Bayern Alzenau auf den Bahlinger SC (in Aschaffenburg).