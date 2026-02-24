TSV Steinbach gegen Kickers Offenbach ist neu angesetzt

Am 4. März will der TSV Steinbach Haiger im dann nachgeholten Derby am heimischen Haarwasen genauso feiern wie im Hinspiel der laufenden Regionalliga-Saison bei Kickers Offenbach. (Archivfoto) © Björn Franz

Haiger. Die Spielleitung der Fußball-Regionalliga Südwest hat nach den witterungsbedingten Spielausfällen vom vergangenen Wochenende schnell gehandelt und Nachholtermine festgesetzt. Das Heimspiel des TSV Steinbach Haiger gegen Kickers Offenbach, das am Samstag am Haarwasen hätte stattfinden sollen, wurde für 4. März neu angesetzt. Anpfiff im Hessenderby der vierthöchsten Spielklasse ist an jenem Mittwochabend um 19 Uhr.