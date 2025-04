TSV Steinbach gegen FC Gießen: Wie viel Derby steckt drin?

Wetzlar. Im Hinspiel hatten rund 250 Anhänger des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger die Reise nach Gießen angetreten, um die Mannschaft von Trainer Hüsni Tahiri nach vorne zu peitschen. Nach dem 2:0-Erfolg ließ sich die Elf vom Haarwasen von den eigenen Fans feiern, die Spieler des FC Gießen gingen hingegen mit gesenkten Köpfen vom Platz, hatten sie in den 90 Minuten doch eigentlich eine ansprechende Leistung gezeigt. Die Chance auf Rache haben die Universitätsstädter nun an Gründonnerstag (19 Uhr), wenn die Steinbacher zum Re-Match laden. Um den letzten Strohhalm in Richtung Klassenerhalt zu packen, benötigen die Gießener einen Sieg. Für den TSV geht es hingegen darum, am Ende der Saison vielleicht noch auf Platz zwei der Tabelle zu landen. Es sind also komplett unterschiedliche Vorzeichen, die die beiden Teams ins Mittelhessen-Derby mitbringen.