TSV Steinbach erlebt turbulente Regionalliga-Anfangsjahre

Haiger. Anfang August beginnt für den TSV Steinbach Haiger die elfte Saison in der Fußball-Regionalliga Südwest. Grund genug, um auf die zurückliegenden zehn Jahre der Rot-Weiß-Blauen in Liga vier zurückzublicken. In einer fünfteiligen Serie nimmt diese Redaktion in chronologischer Reihenfolge immer zwei der vergangenen Runden genauer unter die Lupe. Auf welchem Tabellenplatz landete der TSV am Ende? Welche Begegnungen sind in besonderer Erinnerung geblieben? Wer waren die entscheidenden Akteure? Hier gibt’s die Antworten.