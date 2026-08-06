TSV Steinbach: Die kuriose Karriere von „Jo“ Laumann

Joseph Laumann hat als Sportdirektor beim Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger weiterhin viel vor. (Archivbild) © Björn Franz

Haiger. Als an einem Montagmorgen im Frühjahr 2005 das Telefon klingelt, glaubt Joseph Laumann, dass jemand einen Schabernack mit ihm treibe. Am anderen Ende der Leitung gibt sich ein Spaßvogel als Maik Büskens aus. Man wolle ihn, Laumann, so offeriert ihm der ominöse Anrufer, zur Amateurmannschaft des FC Schalke 04 holen. „Zwei Tage zuvor haben die uns mit der Spielvereinigung Erkenschwick in der Oberliga Westfalen noch mit 0:4 abgeschossen, ich habe da kein überragendes Spiel gemacht. Deshalb war ich mir sicher, dass sich da jemand einen Spaß mit mir erlaubt“, blickt Laumann zurück.