TSV Steinbach: Deswegen musste Geschäftsführer Lepore gehen

Haiger. Etwas länger als einen Monat ist die Entlassung von Giuseppe Lepore als Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger mittlerweile her. Rund um das Auswärtsspiel beim SC Freiburg II Anfang November war die Nachricht durchgesickert, dass sich die Mittelhessen vom 52-Jährigen getrennt haben sollen. Zunächst hatte die Siegener Zeitung darüber berichtet.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Lepore am Spieltag: „Ich bin seit Donnerstag nicht mehr als Geschäftsführer beim TSV Steinbach Haiger tätig.“ Die Gründe für die Entlassung schienen zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Hatte der Ex-Geschäftsführer seinen Vertrag im Dezember 2024 schließlich noch verlängert.

Am Folgetag äußerte sich auch Roland Kring, Vorstandssprecher der Steinbacher, zur Entlassung. Er erklärte: „Wir haben eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen. Wir haben in den letzten Tagen zu einigen, besonders aber zu einem Thema Informationen bekommen. Vor allem bei diesem Thema wäre es zwingend notwendig gewesen, dass Herr Lepore uns als Vorstand informiert hätte. Das ist ein eklatanter Vertrauensbruch. Er hat nicht nur den Vorstand nicht informiert, sondern auch dem Trainerteam schlicht und einfach nicht die Wahrheit gesagt. Das hat schließlich dafür gesorgt, dass wir es sofort beendet haben.“