TSV Steinbach: Deswegen musste Geschäftsführer Lepore gehen

Haiger. Etwas länger als einen Monat ist die Entlassung von Giuseppe Lepore als Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger mittlerweile her. Rund um das Auswärtsspiel beim SC Freiburg II Anfang November war die Nachricht durchgesickert, dass sich die Mittelhessen vom 52-Jährigen getrennt haben sollen. Zunächst hatte die Siegener Zeitung darüber berichtet.
Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte Lepore am Spieltag: „Ich bin seit Donnerstag nicht mehr als Geschäftsführer beim TSV Steinbach Haiger tätig.“ Die Gründe für die Entlassung schienen zu diesem Zeitpunkt völlig unklar. Hatte der Ex-Geschäftsführer seinen Vertrag im Dezember 2024 schließlich noch verlängert.
Am Folgetag äußerte sich auch Roland Kring, Vorstandssprecher der Steinbacher, zur Entlassung. Er erklärte: „Wir haben eine außerordentliche Kündigung ausgesprochen. Wir haben in den letzten Tagen zu einigen, besonders aber zu einem Thema Informationen bekommen. Vor allem bei diesem Thema wäre es zwingend notwendig gewesen, dass Herr Lepore uns als Vorstand informiert hätte. Das ist ein eklatanter Vertrauensbruch. Er hat nicht nur den Vorstand nicht informiert, sondern auch dem Trainerteam schlicht und einfach nicht die Wahrheit gesagt. Das hat schließlich dafür gesorgt, dass wir es sofort beendet haben.“
Er fügte an, dass der TSV wohl schon vor dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt Ende Oktober erste Informationen erhalten hat. In der Folge seien diese dann genau geprüft worden. Worum es sich bei dem Vertrauensbruch handelt, wollte Roland Kring damals nicht sagen.
Auch mehrere Wochen später möchte sich der Vorstandssprecher nicht offiziell zu den Gründen für die Entlassung äußern. Gleiches gilt für Giuseppe Lepore, der ebenfalls nicht in der Öffentlichkeit Stellung beziehen wollte. Bestätigt ist von beiden Seiten bisher nur, dass die Angelegenheit vor dem Arbeitsgericht in Gießen im Januar geklärt werden soll. Dazu sagte Lepore: „Die Vorwürfe sind unberechtigt.“ Deswegen habe er eine Arbeitsschutzklage eingereicht.
Mehrere mit der Sache vertraute Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, haben dieser Redaktion mittlerweile bestätigt, dass die Kündigung von Geschäftsführer Lepore eng mit der Entlassung von Torwarttrainer Tom Hornuff zusammenhängen soll. Hornuff war Mitte Juni zum TSV Steinbach Haiger gewechselt. Seine Entlassung wurde bis heute nicht offiziell von den Mittelhessen kommuniziert. Zeitlich muss sie demnach aber vor die Kündigung des Ex-Geschäftsführers fallen.
Hornuff, der aus Dresden stammt, war vor seiner Zeit im Lahn-Dill-Kreis als Torwarttrainer in Chemnitz und beim FSV Zwickau tätig. Trotz mehrerer Versuche der Kontaktaufnahme stand er für ein Statement nicht zur Verfügung. Bevor er im Juni beim TSV Steinbach angefangen hatte, wurde er Anfang Mai in Zwickau von seinen Aufgaben entbunden. Zu den Gründen hatte sich der FSV damals nicht äußern wollen. Sie seien aber ausdrücklich nicht sportlicher Natur gewesen. Auf Nachfrage dieser Redaktion wollte Zwickau nichts zum Fall sagen.
Auch eine Anfrage beim Chemnitzer FC brachte nur wenige Erkenntnisse. Es hieß: „Da die Zusammenarbeit mit Herrn Hornuff in eine Zeit fällt, in der andere Personen beim Chemnitzer FC in Führungsverantwortung standen, können wir keinen Beitrag leisten.“
Doch wie hängen die Entlassungen von Torwarttrainer Tom Hornuff und Geschäftsführer Giuseppe Lepore nun zusammen? Von mehreren mit der Sache vertrauten Personen, die namentlich nicht genannt werden wollen, hat diese Redaktion erfahren, dass Lepore zum Zeitpunkt der Anstellung Hornuffs gewisse Informationen vorlagen, die er nicht an die Steinbacher Verantwortlichen weitergab. Diese Informationen hätten laut der Quellen eine Anstellung verhindert.
Als Roland Kring und Co. vor dem Heimspiel gegen den FSV Frankfurt Ende Oktober Kenntnis von den Informationen erhalten hätten, sei es zunächst zur Entlassung von Tom Hornuff gekommen. Im Anschluss und nach etwas Bedenkzeit sei auch Giuseppe Lepore gekündigt worden.
Aus dem Verein hat diese Redaktion mitgeteilt bekommen, dass Hornuff vom einen auf den anderen Tag nicht mehr da gewesen sei. Auch aus diversen Whatsapp-Gruppen sei er plötzlich verschwunden. Neben dem Torwarttraining der Regionalliga-Mannschat unterstützte Tom Hornuff auch die Jugendarbeit. Einen Nachfolger haben die Steinbacher bis heute nicht benannt. Auch die Aufgaben von Lepore versucht der TSV bisher, intern aufzufangen.